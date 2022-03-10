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Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar. Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat'tan ve Alp'ten hesap sorar, Feride'nin ise aklında başka planları vardır. Nalan'ın yaşadığı acı, Hayri'yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.