BANKALAR TATİL Mİ? Bankalar açık mı, çalışıyor mu? 11 Mart Cuma banka çalışma saatleri

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği'nden yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sık sık yeni gündemi takip etmeye çalışırken, son dakika bilgilerine de erişmek istiyor. Valilik tarafından kamuda çalışan görevli memur, işçi ve diğer personeller idari izinli sayılırken; bankaların açık olup olmadığı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki; 11 Mart Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu? 11 Mart Cuma günü bankalar kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte tüm bilgiler...

Bankaların çalışma saatleri, 11 Mart Cuma günü kamu çalışanlarına verilen kar izninin ardından vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kar nedeniyle İstanbul'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bankacılık işlemlerini cuma günü tamamlamayı planlayan vatandaşlar, özel ve devlet bankalarının çalışma saatlerine odaklandı. Valilikten yapılan açıklamada kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacaklarını duyurdu.

BANKALAR AÇIK MI?

İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle uygulanacak olan kararlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 10 Mart Perşembe günü idari izinli olduğu belirtildi. 11 Mart Cuma günü bankaların normal mesai saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Ancak bu durum kurumdan kuruma değişebilir bu noktada bankaların müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz...

11 MART CUMA BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankaların olumsuz hava koşullarında açık olup olmadığı merak konusuydu. İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.''