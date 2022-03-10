Bankaların çalışma saatleri, 11 Mart Cuma günü kamu çalışanlarına verilen kar izninin ardından vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kar nedeniyle İstanbul'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bankacılık işlemlerini cuma günü tamamlamayı planlayan vatandaşlar, özel ve devlet bankalarının çalışma saatlerine odaklandı. Valilikten yapılan açıklamada kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacaklarını duyurdu.
BANKALAR AÇIK MI?
İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle uygulanacak olan kararlara ilişkin bir açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 10 Mart Perşembe günü idari izinli olduğu belirtildi. 11 Mart Cuma günü bankaların normal mesai saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Ancak bu durum kurumdan kuruma değişebilir bu noktada bankaların müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz...
11 MART CUMA BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankaların olumsuz hava koşullarında açık olup olmadığı merak konusuydu. İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.''