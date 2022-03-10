İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan Aybar Kar Fırtınası sonrası önlemler alınmaya başlandı. İstanbul Valiliği, okulların 10 Mart Perşembe gününden 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu duyururken, AVM'lerin olumsuz hava koşulları nedeniyle erken kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu oldu. Peki, AVM'ler kaçta kapanacak? İstanbul'da AVM'ler açık mı? AVM kapanış saati kaç? İşte detaylar...

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Aybar Kar Fırtınası'nın görüleceği ve 1987 yılından sonra en yoğun yağışın gerçekleşeceği konuşulan İstanbul'da, olumsuz hava koşulları için birçok önlem alındı. Merak edilen konulardan biri de AVM'leri saat kaçta kapanacağı oldu. Peki, AVM'ler kaçta kapanacak? AVM'ler erken kapanacak mı? İstanbul'da AVM'ler yarın (11 Mart) açık mı? İşte tüm bilgiler...

AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AVMLER YARIN (11 MART) AÇIK MI?

AVM'ler 11 Mart'ta açık olacak. Konuyla ilgili yeni gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.