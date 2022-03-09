Apple, gerçekleştirdiği lansmanla piyasaya süreceği yeni ürünlerini tanıttı. Apple'ın merakla beklenen ürünlerinde biri de iPad Air oldu. iPad Air'in 5. jenerasyonu piyasaya sürülmeye hazırlanırken, ürünün özellikleri ve Türkiye fiyatı da merak konusu oldu. İşte yeni iPad Air ile ilgili tüm bilgiler...

Apple, 8 Mart Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikle piyasaya süreceği yeni ürünlerini tanıttı. Apple'ın merakla beklenen ürünlerinden olan iPad Air'ın 5. jenerasyonuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, iPad Air'ın özellikleri neler? iPad Air'ın Türkiye fiyatı ne kadar? İşte yeni iPad Air ile ilgili tüm bilgiler...

iPad Air özellikleri

Yeni iPad Air, M1 çip ile birlikte geliyor. En hızlı olduğu iddia edilen tabletlerden ve fiyat aralığındaki en çok satan Windows dizüstü bilgisayardan 2 kat daha hızlı olduğu söylenen iPad Air'ın bu Windows dizüstülerden %60 daha hızlı bir GPU'ya sahip olduğu söylendi. Bununla birlikte Storyboards özelliğiyle ve iOS 15 ile birlikte gelecek olan iPad Air, 5 renk seçeneği ve 12 MP ön kamerasıyla kullanıcılarını bekliyor olacak.

iPad Air Türkiye fiyatı

5G desteğiyle birlikte gelecek olan iPad Air, ayrıca ikinci nesil Apple Pencil'ları da destekliyor olacak. 18 Mart'ta satışa sunulacak iPad Air'in 64 - 256 GB arası depolama seçenekleri yer alıyor. %100 geri dönüşümlü malzemelerden üretilen bu yeni tabletin fiyatı ise 599 dolar olarak açıklandı. Yeni iPad Air, ülkemizde ise 10.699 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.