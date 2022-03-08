Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 2. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 8 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 3. bölüm bilgileri...
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.