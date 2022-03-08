TRT 1'in sevilen yapımlarından Masumlar Apartmanı dizisi, 61. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Masumlar Apartmanı dizisini kaçıranlar sıkça, "Masumlar Apartmanı 61. bölüm izle", "TRT 1 Masumlar Apartmanı izle", "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" ve "Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı 61. yeni bölüm bilgileri ve Masumlar Apartmanı'nın 61. bölümü...

Masumlar Apartmanı, 61. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Şimdi Masumlar Apartmanı dizisi hayranları internette "Masumlar Apartmanı 61. bölüm izle", "TRT 1 Masumlar Apartmanı izle", "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" ve "Masuımlar Apartmanı yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı 61. yeni bölüm bilgileri ve Masumlar Apartmanı 61. bölüm izleme linki...

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📝 MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe'den değil, kendinden de korumak zorundadır. Gülben hamile olduğunu öğrenmiş ancak kimseye söyleyememiştir. Üstelik, korku ve endişe o kadar baskındır ki bebeğe bile sevinemez haldedir.

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Naci, Safiye'nin durumunu kendi hastalığına bağlar. Hikmet ise kızının yıllar önce yaşadığı buhranın bir benzerine sürüklendiğinin farkındadır. Bu sırada Ceylan, Han'la konuşmaya gider. Onu dinlemeye, anlamaya hazırdır fakat hiç tanımadığı bir Han'la karşılaşır. Naci, aldığı güzel haberi Safiye'yle paylaştığında onun normale döneceğinden emindir ancak işler beklediği gibi gitmez.

👉 Masumlar Apartmanı 61. bölüm İZLE



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Sonunda radikal bir karar alır ve elindeki tek kozu kullanır. Safiye ise dönüşü olmayan bir yola girmiş, giderek dibe batmaktadır. Herkes onun bu halini çaresizce izlerken yapılması gereken hamle Gülben'den gelir.

👉 Masumlar Apartmanı 61. bölüm İZLE



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