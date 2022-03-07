YKS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? YKS ücretleri ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi en çok merak edilen konuların başında son gün tarihi ne zaman soruları sorulmaya devam ediyor. Peki, YKS 2022 ücretleri ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 (YKS) ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? YKS 2022 ücretleri ne kadar? İşte bu soruların yanıtları...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav ücretleri ile bu ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı konusu geliyor. Peki, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 (YKS) ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? YKS 2022 ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

YKS ÜCRETLERİ NE KADAR? YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILABİLİR?

Ücret için son gün 8 Mart 2022 olarak belirlendi. 2022-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Adaylar sınav ücreti olarak; Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 TL yatıracaklardır. 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihinde) 2022-YKS başvurularını yapabilecekler.



YKS için ücretler, ÖSYM'nin internet sitesinde belirlediği bankalara ödenecek;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)