SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Survivor All-Star 2022'de dokunulmazlığı Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? 7 Mart

Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 7 Mart 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda çok zorlu bir mücadele verdi. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi aday çıkardı? Hangi yarışmacı aday oldu? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2022- 00:21 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022- 00:34