Türkiye, ocak ve şubat aylarında çok yoğun kar yağışlarını yaşamıştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği birkaç haftanın ardından; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava durumu uzmanlarından Mart ayı için kar yağışı uyarısı geldi. Uzmanlar, 1987'den sonra en şiddetli kar yağışlarından birinin gerçekleşme olasığının olduğunu ifade ediyor. Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından dillendirilen Aybar kar fırtınası Perşembe ve Cuma günleri başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kendini gösterecek.



İSTANBUL İÇİN UYARI!



İstanbul için önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: Perşembe Cuma günleri için kar yağışı uyarısı dikkat çekiyor.