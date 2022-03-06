Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Mart 2022 tarihinde yapılan 348 bin 146 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.671 olarak açıklanırken; 170 kişi hayatını kaybetti, 50.241 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 19:15