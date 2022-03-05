TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 54. yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Gönül Dağı dizisi 4 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek. Dizi ile ilgili araştırma yapanlar arama motorlarında, Gönül Dağı son bölüm, Gönül Dağı full izle, Gönül Dağı canlı izle, TRT 1 izle gibi sorgular yapıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri ve Gönül Dağı 54. ve son bölümü...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 53. bölümüyle 5 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 54. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

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GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM KONUSU

Uçan arabanın test sürüşünün başarılı geçmesi ile Taner'i bekleyen yeni fırsatlar vardır. Taner'in yükselişe geçmesinin yanı sıra Veysel ve Ramazan'da ise durum tam aksi yönde seyretmektedir. Hayat, amcaoğullarını ayrı noktalara sürüklerken, çalıştığı şirket tarafından Taner'e önemli manevralar almasını sağlayacak bir teklif sunulur fakat kabul ettiği takdirde vazgeçmesi gereken şeyler olacaktır. Herkesin hayatını etkileyecek bu durum karşısında Taner'in alacağı karar ne olacaktır?

Öte yandan Sefer'in ameliyat günü yaklaştıkça Zahide'nin içindeki korku da büyümektedir. Zorlu bir ameliyat olacağı herkes tarafından duyulurken, tüm aile yine el eledir. Ameliyat öncesi yaşanan sürpriz, bir gelişme, işlerin iyice zorlaşmasına neden olurken, ameliyat bittiğinde Sefer'i nasıl bir son beklemektedir.

GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM FULL İZLE

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE