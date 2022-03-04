Survivor'da birleşme partisine giden isimler belli oldu mu? Survivor All Star'da birleşmeye giden yarışmacılar kim oldu?

Survivor'da merakla beklenen birleşme partisi oyununda nefesler kesildi. İlk olarak kadınların yarıştığı büyük heyecanda Nagihan ile Elif finalde karşılaştı ve kazanan 3-0'lık skorla Elif oldu. Erkekler finalinde ise Berkan ile Anıl karşı karşıya geldi ve kazanan yine 3-0'lık skorla Berkan oldu. Böylelikle Birleşme partisine Elif ve Berkan direkt katılma hakkı kazandı.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNE GİTMEYİ GARANTİLEYEN 2 İSİM BELLİ OLDU MU?

Survivor'da merakla beklenen birleşme partisi oyununda nefesler kesildi. İlk olarak kadınların yarıştığı büyük heyecanda Nagihan ile Elif finalde karşılaştı ve kazanan 3-0'lık skorla Elif oldu. Erkekler finalinde ise Berkan ile Anıl karşı karşıya geldi ve kazanan yine 3-0'lık skorla Berkan oldu. Böylelikle Birleşme partisine Elif ve Berkan direkt katılma hakkı kazandı.

YASİN GÖKHAN VE HİKMET ARASINDA GERİLİM!

Survivor 2022 All Star'da heyecan dorukta. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim yeni bölüm fragmanına da yansıdı. Hikmet ile Yasin arasında yaşanan gerilim, Yasin'in ortamdan ayrılmasıyla Gökhan ve Hikmet arasında sürdü. Öte yandan Berkan ve Gökhan'ın da tartışması dikkatleri çekti.