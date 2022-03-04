İzleyenleri tarihin ilk dönemlerine yolculuğa çıkaran MÖ 10.000 filmi, dikkat çekici bir eser olarak sinema tarihindeki yerini aldı. Gerek konusu gerekse sinematografik ögeleriyle filmseverleri ekran başına kilitleyen yapıt 2008 yılında gösterime girdi.

🧐MÖ 10.000 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak bir dağ kabilesinde, genç avcı D'Leh (Steven Strait) kalbinin kraliçesini X bulmuştur: Güzel Evolet (Camilla Belle). Gizemli bir savaşçı grup, köyünü yağmalayıp, Evolet'i kaçırınca, D'Leh sevdiği kadını kurtarmak için savaşçıların peşinden dünyanın öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcı grubuna önderlik etmek zorunda kalır. Kaderin rüzgarına kapılan bu zoraki savaşçı-avcı grup, kılıç dişli kaplanlar ve tarih öncesi yırtıcılarıyla mücadele eder, kahramanca yolculuklarının sonunda bir kayıp uygarlığı ortaya çıkarırlar. Nihai kaderlerinde dev piramitlerin gökyüzüne uzandığı, hayalgücünün ötesinde bir imparatorluk vardır. Burada D'Leh'in halkını zorla köleleştiren güçlü bir tanrıyla karşı karşıya gelecektirler.

👥MÖ 10.000 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Nathanael Baring, Mo Zinal, Affif Ben Badra, Mona Hammond, Marco Khan, Reece Ritchie, Joel Fry.