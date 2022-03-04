2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı Google Doodle'ı oldu! Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak?

2022 Kış Paralimpik Oyunları, Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak. Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle resmen başlayacak Kış Paralimpik Oyunları'nda 9 ülkeden 650'nin üzerinde sporcu katılacak. Dünyanın en büyük arama motorlarından Google da, Kış Paralimpik Oyunları'nı es geçmedi ve özel Doodle yaptı. Google'dan Kış Paralimpik Oyunları için Doodle sürprizi... Peki; Kış Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak? İşte tüm detaylar...

Sporseverler, 2022 Paralimpik Kış Oyunları'nı merakla bekliyor. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek oyunlar, 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda yapılacak seremoni sonrası resmen başlayacak. Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunlara, 2022 Kış Olimpiyatları'nı da düzenleyen Çin, ilk kez ev sahipliği yapacak.

⏰PARALİMPİK KIŞ OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplam 6 branşta 78 yarışın yapılacağı paralimpik kış oyunları bugün (4 Mart Cuma) başlayacak, 13 Mart'ta sona erecek.

🏂GOOGLE'DAN EĞLENCELİ DOODLE

Özel günler için hazırladığı Doodle'larla öne çıkan Google, Paralimpik Kış Oyunları'nı da unutmadı. Google, Paralimpik Oyunlar için eğlenceli bir Doodle hazırladı.

🔎HANGİ BRANŞLAR VAR?

Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 49 ülkeden 650'nin üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyonda, 6 branşta mücadele yaşanacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarının yer aldığı organizasyonda, 78 yarış düzenlenecek.

🥇EN BAŞARILI ÜLKE ALMANYA

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalyayla en başarılı ülke konumunda bulunuyor. Almanya'yı, 330 madalyayla Norveç (136 altın, 109 gümüş, 85 bronz) ve 313 madalyayla ABD (110 altın, 119 gümüş, 84 bronz) takip ediyor.

🚫RUS VE BELARUSLU SPORCULAR KATILAMAYACAK

Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle oyunlar, savaşın gölgesinde geçecek. IPC'nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular, "olimpiyat köyünde artan gerilim" gerekçesiyle oyunlara katılamayacak. Oyunlarda, Rusya'dan 71, Belarus'tan 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.