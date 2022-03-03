Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Mart)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Mart 2022 tarihinde yapılan 398 bin 242 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.424 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 66.873 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 19:58 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022- 19:59