Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Surivor'da bugün yeni bir oyun oynanacak. Bireysel yarışmaları kazanan kişiler Birleşme Partisi'ne katılmayı garantileyecek. Survivor'ın sıkı takipçileri 'Birleşme Partisi' oyununu kimin kazandığını merak ediyor. Birleşme partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu? İşte birleşme partisine dair detaylar...

Survivor'da en iyilerin yarıştığı All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan iletişim oyununun ardından bir zorlu yarış daha bugün yapılacak. Survivor'da yarışmacıların ilk hedefi olan Birleşme Partisi'ne katılma hakkı bu oyun sonunda elde edebilinecek. Peki, Birleşme partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu?

⏰SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU NE ZAMAN? KİM KAZANDI?

Yayınlanan son fragmana göre Survivor All Star 2022 Birleşme Partisi oyunu bugünkü bölümde oynanacak. Yarışmanın kazananları Birleşme Partisi'ne bilet alacak. Henüz yarışmanın galipleri belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Survivor All Star Birleşme Partisi oyunu bu akşam saat 20.00'de TV 8 ekranlarında olacak.