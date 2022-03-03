BEKÇİ ALIMI: 2022 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde hizmet veren Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları, bekçilik isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurusu yapılırken, bu başvuruların ne zaman olacağı merak edildi. Peki; bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, belçilik alımı, bekçi maaşı ve bekçi alımı başvuru şartlarını araştırıyor. Peki 2022 Bekçi alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Bir süredir 10 bin bekçi alımı gündemde yer alıyor. EGM bünyesinde yapılacak bekçilik başvurusuna dair ise henüz herhangi bir ilan veya başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Ön başvuru işlemleri Akademinin sayfasından gerçekleştirilecek. Başvuru duyurusu için gözler EGM ve Polis Akademisinde.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- En az 167 cm boyunda olmak,

- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

- 31 yaşından gün almamış olmak

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NE KADAR?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.