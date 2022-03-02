YKS BAŞVURU TARİHİ! 2022 YKS başvuru son gün ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, YKS başvuru tarihiyle bilgileri araştırmaya başlıyor. Şubat ayında başlayan üniversite sınavı başvurularının son tarihi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 YKS başvuru son tarihi ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS başvuru tarihiyle ilgili tüm bilgiler...

ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 YKS ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler, YKS Başvuru ücreti ve son tarihiyle ilgili bilgileri arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, 2022 YKS başvuru son tarihi ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2022 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacaktır. 18 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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2022 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi.