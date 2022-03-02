Vitalii Sapylo kimdir? Vitalii Sapylo kaç yaşında, nereli? Vitalii Sapylo neden öldü?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırı, her geçen gün yeni trajediler yaratmaya devam ediyor. Son olarak yapılan saldırılarda Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 16:11