Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Mart)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mart 2022 tarihinde yapılan 407 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 56.780 olarak açıklanırken; 189 kişi hayatını kaybetti, 68.268 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 20:51