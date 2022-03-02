BİLSEM ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN? BİLSEM öğretmen sınav yerleri açıklandı mı? Bilsem mülakat giriş belgesi yayınlandı mı?

BİLSEM öğretmen sözlü mülakatlarıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. BİLSEM öğretmen alımı kapsamında bölge sözlü sınavına katılmaya hak kazananlar belli olurken, BİLSEM öğretmen mülakatına giriş bilgileriyle ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? BİLSEM öğretmen sınav yerleri açıklandı mı? Bilsem mülakat giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

BİLSEM öğretmen alımı kapsamında bölge sözlü sınava katılmaya hak kazananlarını belli olmasıyla BİLSEM öğretmen sözlü mülakatları için geri sayım başladı. BİLSEM sözlü sınavına katılacak öğretmenler, arama motorlarında BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? BİLSEM öğretmen sınav yerleri açıklandı mı? Bilsem mülakat giriş belgesi yayınlandı mı? gibi soruları aratıyor. İşte BİLSEM sözlü mülakatlarıyla ilgili tüm bilgiler...

BİLSEM ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN? SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözlü sınava katılacak öğretmenlerin sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından meb.gov.tr /orgm.meb.gov.tr adresinden 07 Mart 2022 tarihinde ilan edilecektir.

Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.