BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN? Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, bekçilik ile ilgili bilgileri aratıyor. Bekçi olmak için şartları ne olduğu merak konusu olurken, arama motorlarında "Bekçi alımı 2022 ne zaman?", "Bekçi maaşı ne kadar?" ve "Bekçi alımı başvuru şartları neler gibi soruları aratmaya başladı. İşte bekçi alımıyla ilgili tüm bilgiler...

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, belçilik alımı, bekçi maaşı ve bekçi alımı başvuru şartlarını araştırıyor. Peki 2022 Bekçi alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Bir süredir 10 bin bekçi alımı gündemde yer alıyor. EGM bünyesinde yapılacak bekçilik başvurusuna dair ise henüz herhangi bir ilan veya başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Ön başvuru işlemleri Akademinin sayfasından gerçekleştirilecek. Başvuru duyurusu için gözler EGM ve Polis Akademisinde.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- En az 167 cm boyunda olmak,

- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

- 31 yaşından gün almamış olmak

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.