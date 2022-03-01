Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül yemeği ne verildi? Survivor haberleri...

Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından olan Survivor'da, ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, okçuluk oyununda ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, Survivor All Star'da ödül oyunu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununda ödül olarak hangi yemek verildi?

Survivor'da yine şimdiye kadar oynanmamış oyunlardan biri oynanacak. All Star'da oyun sayısı fazla olacağı için yarışmacılar şimdiye kadar oynanmamış oyunlarla sıklıkla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bugün oynanan okçuluk oyunu dikkat çekti.

Öte yandan dün yapılan son dokunulmazlık oyununu ünlüler kazananınca gönüllüler potaya iki isim daha göndermek zorunda kaldı. Aşkım, Evrim ve Yasin'in ardından potaya dahil olan son isim Gökhan oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU ÜNLÜLERİN

Bugün yayınlanan bölümde okçuluk performanslarını gösterecek olan yarışmacılar camın içerisindeki balonu okla patlatmaya çalıştılar. Bu oyunun ve ödülün sahibi ünlüler takımı oldu. Ödül olarak pizza yediler.