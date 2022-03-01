Destan dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi , 13. bölümüyle izleyicilerle buluştu.. Destan izleyicileri, dizinin 1 Mart Salı günü ekranlara gelen 13. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 13. bölüm bilgileri...



DESTAN 13. BÖLÜM KONUSU

Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmadı. Ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?