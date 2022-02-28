Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu! Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da heyecan devam ediyor. Bu sezon All Star konsepti ile düzenlenen Survivor'da eleme ve dokunulmazlık yarışı heyecanı yaşanıyor. Evrim ve Aşkım'ın ardından 3 ve 4. eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 3. eleme adayı belli olacak. 28 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

28 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf gönüllüler oldu ve 3. eleme adayı Yasin olurken, Bireyselde birinci sırada olan Seda ise Gökhan Keser'in adını verdi.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylama sonucunda Evrim Keklik ilk eleme adayı, Aşkım ikinci eleme adayı seçildi ve sürgün adasına gönderildi. Bununla birlikte Yasin ve Gökhan Keser'de sürgün adasına gitti.