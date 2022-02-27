Haberler Haberler Haberleri Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 27 Şubat)
Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 27 Şubat)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Şubat tarihinde yapılan 394 bin 263 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.792 olarak açıklanırken; 206 kişi hayatını kaybetti, 69.845 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Şubat tarihinde yapılan 394 bin 263 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.792 olarak açıklanırken; 206 kişi hayatını kaybetti, 69.845 hasta da iyileşti.