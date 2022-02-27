Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 27 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Şubat tarihinde yapılan 394 bin 263 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.792 olarak açıklanırken; 206 kişi hayatını kaybetti, 69.845 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 19:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 19:35