Konusu ile dikkat çeken TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 36. bölümüyle izleyici ile buluştu. Teşkilat dizisinin takipçileri sık sık yeni bölüm ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Teşkilat 36. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle ifadeleri yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin 36. bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Teşkilat 36. ve yeni bölümü ile ekranlara geldi. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle, Teşkilat son bölüm, Teşkilat konusu" araştırması yapıyor.

Dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı. İşte Teşkilat dizisi 36. bölümü;



TEŞKİLAT 36. BÖLÜM İZLE



TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA









TEŞKİLAT 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için her şeyi yapan Serdar roketin fırlatılmasını önleyemez. Füze Türkmen köyüne doğru yola çıkar. Ekip tutsak köy halkını kurtarmaya çalışırken Serdar karargahtan aldığı destekle füzeyi etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapar.

Pınar, Çetin'e kimliğini açıkladıktan sonra Çetin büyük bir yıkım yaşar. Çetin'in köşeye sıkıştığı bir anda yaptığı hamleyle Pınar şok olur. Halit, Ceren'in kendisinin peşinde olduğunu anlayıp karşısına çıkar. Ceren ve Halit arasında beklenmedik bir hesaplaşma yaşanır.

Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias'la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir.

Mete Başkan tüm ekibi şok edecek bir hamle yapar. Ekip, Nemesis planını sekteye uğratmak için operasyona hazırlanırken Serdar'ın büyük bir fedakarlık yapması gerekmektedir.