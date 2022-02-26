Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da sürgün adasına kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1. eleme adayının belli olacağı dokunulmazlık oyununda kazanan ünlüler takımı oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, Survivor'da sürgün adasına kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1. eleme adayı belli olacak. 26 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

26 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da son elenen isim merak edildi. Gönüllüler takımından Yasin, Gökhan ve Yunus Emre; Ünlüler takımından ise Nagihan eleme adayı olmuştu. Bu dört isim arasından elenen yarışmacı Yunus Emre oldu...