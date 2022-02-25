Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Yaprak Dökümü, eski bölümleriyle Kanal D ekranlarından yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin takipçileri, hafta içi saat 11.00'de yayınlanan dizinin ekranlara gelmemesinin ardından Yaprak Dökümü'nün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Yaprak Dökümü neden yayınlanmadı? Yaprak Dökümü bugün yayınlanacak mı? Yaprak Dökümü yayından kaldırıldı mı? İşte detaylar...

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden yayınlanan ve 2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarından yayınlanan Yaprak Dökümü, eski bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Yaprak Dükümü takipçileri, hafta içi saat 11.00'de yayınlanan dizinin saatinde yayınlanmaması sonrası arama motorlarında "Yaprak Dökümü neden yayınlanmadı?", "Yaprak Dökümü bugün yayınlanacak mı?", "Yaprak Dökümü yayından kaldırıldı mı?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Yaprak Dökümü neden yayınlanmadı? İşte Yaprak Dökümü ile ilgili tüm bilgiler...

YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YAYINLANMADI?

Hafta içi saat 11.00'de ekranlara gelen Yaprak Dökümü dizisinin yerine Üç Kız Kardeş dizisinin tekrarı ekranlara geldi. Pazartesi yayın akışı ile merak edilen sorunun yanıt bulması bekleniyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan Ali Rıza Bey, yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı Necla da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. Leyla'nın üniversiteye hazırlık kursu, Necla ve Ayşe'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve Ali Rıza Bey yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne Hayriye Hanım eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen Şevket bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; Ferhunde'ye kaptırır ve Ferhunde kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine Ferhunde'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, Şevket'in, karısının isteklerine boyun eğişi, Leyla ve Necla'nın davranışları, Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta