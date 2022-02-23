Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Şubat tarihinde yapılan 464 bin 085 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 86.600 olarak açıklanırken; 268 kişi hayatını kaybetti, 95.526 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 19:45