Haberler Haberler Haberleri Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Şubat)
Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Şubat)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Şubat tarihinde yapılan 464 bin 085 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 86.600 olarak açıklanırken; 268 kişi hayatını kaybetti, 95.526 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Şubat tarihinde yapılan 464 bin 085 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 86.600 olarak açıklanırken; 268 kişi hayatını kaybetti, 95.526 hasta da iyileşti.