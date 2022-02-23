💥SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Şubat Survivor All Star'da ödülü hangi takım kazandı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. 22 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 2022 All Star 24. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. 22 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star ödülün sahibi kim oldu?

22 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



22 Şubat 2022 Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya bir yarış verdi... Oyunun ve ödülün kazananı gönüllüler oldu. Haftanın ilk ödülü ise sandviç ve çerezlerden oluşan lokmalar oldu.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan sürgün adasına gönderildi. Eleme konseyinde bu 4 isimden biri adaya veda edecek.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.