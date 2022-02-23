Gökhan Güney hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekranlarıda yayımlanan bir eğlence programına konuk olan Gökhan Güney genç yaşta toprağa verdiği oğlu ve yaşadığı acı süreçler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
GÖKHAN GÜNEY KİMDİR KAÇ YAŞINDA HAYATI VE KARİYERİ
Milliyet'te yer alan haberde, Gökhan Güney 1954 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı, besteci ve yönetmendir.
Arap asıllıdır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Güney'in çocukluk hayatı bu ilçede geçti. 1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.
Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.
Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 38 filme imza attı.Ve bir-çok kısa film-dizi gibi farklı projelerde yer aldı.Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80'li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.
2010'lu yılların başlarında İstanbul'un Kozyatağı semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" adlı mekanı açmış , daha sonra da devretmiştir.
Albümler
1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter
1980 : Dost Yaraları (Uzelli)
1980 : Sevgi Dünyası
1981 : Dertsiz Gün Görmedim
1982 : Çaresizim
1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım
1984 : Yaşadıkça
1984 : Sevme Beni (Türküola)
1985 : Melek Yüzlüm
1986 : Öpmek Geldi İçimden
1986 : Senden Bana Yar Olmaz
1987 : Tanrı Seni Korusun
1987 : Çekilmez Çilelerim
1988 : Sana Can Dayanmaz
1989 : Anla Beni/Gözümün Bebeği
1990 : Nazar Değmesin
1991 : Gökhan Güney'le 91'e Merhaba
1992 : Sana Da Mı Geldiler
1992 : Korkuyorum
1993 : Güneş Yeniden Doğuyor
1993 : Olacak Şey Mi / Gülmek Benim Neyime
1994 : Söz Veriyorum
1994 : Nazlı Nazlı
1995 : Yeter Sevgilim
1996 : Kahrolası Gururum
1997 : Gökhan Güney '97 / Geceler
1998 : Klasikler
1999 : Benim Sevdam
2002 : Eski Zaman Anılarım
2005 : Yine Mi Sen
2020 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor
2021 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor(2021) Uğur Plak
Filmleri
Garibin Çilesi Ölünce Biter (1979)
Sevgi Dünyası (1980)
Günah Defteri (1981)
Vurun Beni Öldürün (1981 yapım ) Vizyona Giriş tarihi (1982)
Talih Kuşu (1982)
Gözüm Gibi Sevdim (1982)
Hülyam (1982)
Aşk Adası (1983)
Sevginin Bedeli (1984)
Çaresizim (1984)
Kader Çıkmazı (1984)
Candan Sevmeli (1985)
Unutamadım (1985)
Sensizliğe Alışacağım (1985)
Ayrılık Acısı (1985-1986)
Melek Yüzlüm (1985)
Seni Sevmeyen Ölsün (1985)
Namus Sözü (1986)
Hırsız (1986)
Özlem (1985-1986)
Öpmek Geldi İçimden (1986)
Gün Akşam Oldu (1986)
Sevdan Öldürdü Beni(1986)
Tanrı Seni Korusun (1987)
Sızı (1987)
Sevdalılar (1987)
Sevdim Seni (1987)
Tutsak (1987)
Kaderim (1987)
Sana Can Dayanmaz (1988)
Acı Şarkı (1989)
Tutunamayanlar (1989)
Bir Umut Uğruna (1991)
Kayıp Aranıyor (1991)
Tomurcuk (1994)
Düğüm (1995)