Ekranlarda yayınlanan bir eğlence programın konuk olan Gökhan Güney, hayatı ve ölen oğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Gökhan Güney kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Gökhan Güney albümleri ve filmleri...

Gökhan Güney hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekranlarıda yayımlanan bir eğlence programına konuk olan Gökhan Güney genç yaşta toprağa verdiği oğlu ve yaşadığı acı süreçler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR KAÇ YAŞINDA HAYATI VE KARİYERİ

Milliyet'te yer alan haberde, Gökhan Güney 1954 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı, besteci ve yönetmendir.

Arap asıllıdır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Güney'in çocukluk hayatı bu ilçede geçti. 1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.

Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.

Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 38 filme imza attı.Ve bir-çok kısa film-dizi gibi farklı projelerde yer aldı.Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80'li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.

2010'lu yılların başlarında İstanbul'un Kozyatağı semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" adlı mekanı açmış , daha sonra da devretmiştir.

Albümler

1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter

1980 : Dost Yaraları (Uzelli)

1980 : Sevgi Dünyası

1981 : Dertsiz Gün Görmedim

1982 : Çaresizim

1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım

1984 : Yaşadıkça

1984 : Sevme Beni (Türküola)

1985 : Melek Yüzlüm

1986 : Öpmek Geldi İçimden

1986 : Senden Bana Yar Olmaz

1987 : Tanrı Seni Korusun

1987 : Çekilmez Çilelerim

1988 : Sana Can Dayanmaz

1989 : Anla Beni/Gözümün Bebeği

1990 : Nazar Değmesin

1991 : Gökhan Güney'le 91'e Merhaba

1992 : Sana Da Mı Geldiler

1992 : Korkuyorum

1993 : Güneş Yeniden Doğuyor

1993 : Olacak Şey Mi / Gülmek Benim Neyime

1994 : Söz Veriyorum

1994 : Nazlı Nazlı

1995 : Yeter Sevgilim

1996 : Kahrolası Gururum

1997 : Gökhan Güney '97 / Geceler

1998 : Klasikler

1999 : Benim Sevdam

2002 : Eski Zaman Anılarım

2005 : Yine Mi Sen

2020 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor

2021 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor(2021) Uğur Plak

Filmleri

Garibin Çilesi Ölünce Biter (1979)

Sevgi Dünyası (1980)

Günah Defteri (1981)

Vurun Beni Öldürün (1981 yapım ) Vizyona Giriş tarihi (1982)

Talih Kuşu (1982)

Gözüm Gibi Sevdim (1982)

Hülyam (1982)

Aşk Adası (1983)

Sevginin Bedeli (1984)

Çaresizim (1984)

Kader Çıkmazı (1984)

Candan Sevmeli (1985)

Unutamadım (1985)

Sensizliğe Alışacağım (1985)

Ayrılık Acısı (1985-1986)

Melek Yüzlüm (1985)

Seni Sevmeyen Ölsün (1985)

Namus Sözü (1986)

Hırsız (1986)

Özlem (1985-1986)

Öpmek Geldi İçimden (1986)

Gün Akşam Oldu (1986)

Sevdan Öldürdü Beni(1986)

Tanrı Seni Korusun (1987)

Sızı (1987)

Sevdalılar (1987)

Sevdim Seni (1987)

Tutsak (1987)

Kaderim (1987)

Sana Can Dayanmaz (1988)

Acı Şarkı (1989)

Tutunamayanlar (1989)

Bir Umut Uğruna (1991)

Kayıp Aranıyor (1991)

Tomurcuk (1994)

Düğüm (1995)