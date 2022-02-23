Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Erteleme maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta bugün saat 20.00'de Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta bugün saat 20.00'de Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.



18 Ocak Salı günü oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanmış, devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç ileri bir tarihe tatil edilmişti. Öte yandan Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

G.ANTEP'TE 3 SAKAT VAR

Erteleme maçında Yeni Malatya'yla karşılaşacak Gaziantep FK'de üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.