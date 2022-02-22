Haberler Haberler Haberleri Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Şubat)
Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Şubat)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Şubat tarihinde yapılan 463 bin 335 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 86.070 olarak açıklanırken; 271 kişi hayatını kaybetti, 98.199 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Şubat tarihinde yapılan 463 bin 335 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 86.070 olarak açıklanırken; 271 kişi hayatını kaybetti, 98.199 hasta da iyileşti.