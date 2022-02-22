Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Şubat tarihinde yapılan 463 bin 335 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 86.070 olarak açıklanırken; 271 kişi hayatını kaybetti, 98.199 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 19:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022- 19:32