İzleyicileri ekrana kitleyen Sadakatsiz dizisinin 50. bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde Haluk'un ölümü taşları yerinden oynatmış, bu durum en çok Volkan'ın işine gelirken, Asya ve Aras cephesinde de beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Seyirciler 50. bölümde yaşanacakları şimdiden merak etmeye başladı. | Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzleyicileri ekrana kitleyen Sadakatsiz dizisinin 50. bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde Haluk'un ölümü taşları yerinden oynatmış, bu durum en çok Volkan'ın işine gelirken, Asya ve Aras cephesinde de beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Seyirciler 50. bölümde yaşanacakları şimdiden merak etmeye başladı. | Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Haluk'un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir. Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar estirir. Volkan'ın evine yerleşen Derin'in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya'yı yeni bir yol ayrımına getirir?

SADAKATSİZ 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE👈