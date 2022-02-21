Survivor All Star'da 3 ve 4. aday kim oldu? Survivor'da sürgün adasına kim gitti?

Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanmasının ardından ünlüler takımında yapılan oylamanın ardından Nagihan sürgün adasına giden isim oldu. Bireysel oyunlarda en çok puan kazanan isim olan Yağmur ise Gökhan Keser'in adını vererek bir diğer aday olmasını sağladı. Peki, Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Survivor'da sürgün adasına kim gitti? İşte tüm detaylar...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 21 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Peki, Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Survivor'da sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR ALL STAR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

21 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ünlüler oldu. Yapılan oylama sonıucu ise 3. eleme adayı Nagihan oldu. Gönüllüler takımında performans birincisi ise Yağmur olurken, 4. eleme adayı olarak da Gökhan'ı seçti.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan sürgün adasına gönderildi. Eleme konseyinde bu 4 isimden biri adaya veda edecek.

