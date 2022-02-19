Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Şubat 2022 tarihinde yapılan 462 bin 252 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 80.454 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 96.664 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 19:29