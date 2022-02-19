Göz kapağı çevresinde ortaya çıkan Arpacık, iltihaplı ve ağrılı bir şişliktir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan arpacığa iyi gelen doğal tedavi yöntemleri merak edilmektedir. Peki arpacığa ne iyi gelir? Arpacık nasıl geçer? Arpacığın nedenleri nelerdir? Arpacık nasıl tedavi edilir? İşte arpacık ile ilgili tüm detaylar.

Arpacık, göz kapaklarında şişkinlik ve kızarıklıkla meydana gelen ve halk arasında çok sık rastlanan mikrobik bir rahatsızlıktır. Göz kapakları bezeciklerinin tıkanması sonucu içeride biriken bakterilerin zamanla arpacığı oluşturmasına ve gözün kızarmasına neden olmaktadır. Arpacık görsel olarak yara-sivilce gibi gözükse de ikisinden çok farklı bir cilt problemi olup genellikle kızarıklık, şiş ve kaşıntı gibi semptomlarla görülmektedir. Arpacık, doğal tedavi yöntemleriyle iyileşeceği gibi genellikle kişisel temizliğe özen gösterilmesi sonucu hızla iyileşmektedir. Halk arasında çok sık rastlanan arpacık, ellerin çok fazla göze temas etmemesi, etse dahi ellerin sık sık yıkanmasına dikkat edildiği sürece iyileşmesi kolay olan bir hastalıktır.

ARPACIK NEDEN OLUR?

Arpacık çıkmasının en temel nedeni mikroptur. Ellerin temizliğine dikkat edilmeden sürekli olarak gözle temas edilmesi arpacık çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle tozlu ve kirli ortamlarda bulunanlar, göz makyajını silmeden uyuyanlar kişilerde sıklıkla görülmektedir. Arpacık, uzun süre uykusunu alamayan ve kronik yorgun olan kişilerde bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu çıktığı da görülmektedir. Arpacık genellikle 5-7 gün kadar süren ve kişisel temizliğe dikkat edildiği sürece hemen geçen bir hastalık olduğu görüşü yaygındır ve pek riskli olmadığı kabul edilmektedir.

ARPACIK BELİRTİLERİ VE BAŞLANGICI

Arpacık, ilk etapta hafif yanma ve kaşıntı ile başlamaktadır. Genellikle sızma ve ağrı ile devam ettiği sonrasında kızarıklık ve şişliğe dönüştüğü görülür. Arpacık, ağrılı geçen bir rahatsızlık olup kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde olumsuz etkilemektedir. Genellikle 3-7 gün gibi kısa süreli bir dönem olsa da bu esnada ağrı, sızı, kaşıntı ve yanma gibi acılı semptomlar görülmektedir. Arpacık belirtileri:

- Gözde akıntı iltihaplanma

- Kızarıklık, şişkinlik

- Kaşıntı

- Yanma ve sızı

ARPACIK TEDAVİSİ NASIL GEÇER?

Arpacık, genellikle kir ve toz kaynaklı mikrobik nedenlerden meydana geldiği için kişisel temizliğe önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle ellerini sürekli olarak gözüne götüren kişilerin ellerini sık sık yıkayarak mikropları gözlerinden uzak tutmaya dikkat etmesi gerekir. Bunun dışında yaşam tarzında bazı değişikliklerle arpacığın kısa sürede geçtiği görülmektedir. Özellikle makyaj yapanların göz makyajlarını temizlemeden uyumamaları, kirli ve tozlu yerlerde bulunanların sık sık yüzünü gözünü temizlemeleri, aile içinde olsa aynı havluyu kullanmak yerine kişisel havlu kullanılması gözdeki arpacığın daha kısa sürede ve acısız geçmesi sağlanabilir.

DOĞAL YOLLARLA ARPACIK TEDAVİSİ

Kişisel temizliğin sağlanması ve göz sağlını için alınan önlemler dışında arpacığın iyileşmesi için bazı pratik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Gözdeki arpacığa iyi gelen tedavi yöntemleri:

1- Papatya Çayı: Antioksidan ve antiseptik özelliğe sahip olan papatya çayı gözdeki iltihapların temizlenmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı demlenen papatya çayını soğuduktan sonra göze sık sık uygulanması tavsiye edilmektedir.

2- Maydanoz Suyu: Güçlü antioksidan ve iltihap söktürücü olan maydanoz suyu, gözdeki kaşıntı ve kızarıklığı alarak daha çabuk iyileşmesini sağlamaktadır. Bir tutam maydanoz ve 1 bardak kadar su kaynatılır ve ılıdığı zaman temiz bir pamukla günde 2-3 kez göze uygulanması tavsiye edilir.

3- Siyah Çay: Göz sağlığına iyi gelen en önemli çaylardan olan siyah çay, gözlerin dinlenmesine, çapaklanmasına vs gibi durumlar dışında arpacığa da iyi geldiği belirtilmektedir. Demlikte arta kalan çay, kısmen posasıyla birlikte temiz bir pamuğa dökülür ve sabah akşam göze uygulanır. Bu işlem gözdeki kızarıklığın ve kaşıntının geçmesini sağlamaktadır.