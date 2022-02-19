TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisinin 34. bölümü yayınlandı. Hayranlar bu kez de 35. bölüm için heyecanlı. Peki Teşkilat 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi canlı ize ve tüm detaylar...

Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi her Pazar seyircisi ile buluşuyor. Başarılı dizi Teşkilat, yayınlandığı her yeni bölüm gündeme geliyor. Seyircilerin merakla izlediği Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 35. bölüm fragmanı izle!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde seyircileri neler bekleyecek merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat 35. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak ve Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi 35. bölüm fragmanı yayınlanmıştır.

TEŞKİLAT 35. BÖLÜM 1. FRAGMANI(Tıkla izle)📺

TEŞKİLAT 35. BÖLÜM 2. FRAGMANI(Tıkla izle)📺

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT NE ZAMAN?

Seyircilerin merakla izlediği Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 35. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde seyircileri neler bekleyecek merak konusu oldu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi her Pazar saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.