DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU | İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği verilecek! Doğalgaz destek başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, 18 Şubat itibaryla doğalgaz destek başvurularının başlayacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 4 milyon haneye doğalgaz desteği ile ilgili detaylar merak edildi. Yapılan sorgularda, doğalgaz desteği kimlere verilecek?, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?, Doğalgaz desteği şartları gibi ifadeler de yer alıyor. Peki, Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz desteği şartları ne? İşte detaylar...

DOĞALGAZ DESTEĞİ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların 18 Şubat itibarıyla başladığını açıkladı.

DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.

DOĞALGAZ DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular 18 Şubat itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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