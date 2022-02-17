Yabancı Dil Sınavı'na katılacak öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor... YDS başvuru kılavuzu ile ilgili de ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Aygün, başvuru tarihlerini de açıkladı. Aygün, "Değerli adaylarımız, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. Peki, YDS başvuru ücreti ne kadar? YDS ücreti nasıl yatırılır?

Yabancı Diller Sınavı (YDS) ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Twitter'dan peş peşe paylaşımlar yapan Aygün, başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu, başvuru tarihlerini açıkladı. ÖSYM Başkanı bu yıl YDS'nin ilk kez 81 ilde yapılacağını ifade etti.



YDS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM Başkan Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.



YDS'DE BİR İLK: 81 İLDE YAPILACAK

Prof.Dr. Aygün, YDS ile ilgili bir ilki de duyurdu. Aygün, "YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." dedi.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 17 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YDS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YDS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Dikkat: Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.



• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylarhariç)



• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



• Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)



• Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri



• ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylarhariç)



• Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylarhariç)



• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM'den ücret yatırılmaz.)



• İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık



Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.