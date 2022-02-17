Son dakika haberi... Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılacak olan Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı Şubat ayı faiz açıklaması ve faiz kararı konusu büyük bir merakla bekleniyor... Bu kapsamda, 'Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?' sorusu, arama motorlarına yazılmaya ve cevap aranmaya başlandı. Peki, TCMB kararı açıklandı mı? MB kararının ayrıntıları belli oldu mu? Şubat 2022 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte konuyla ilgili son durum ve detaylar...

SON DAKİKA 2022 ŞUBAT AYI FAİZ KARARI ❗️ Merkez Bankası'nda yapılacak olan Şubat ayı faiz kararı konusu en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı.

Döviz kurları ve altın fiyatları gibi ürünleri doğrdudan ilgilendiren konu dahilinde piyasaların gözü her ay olduğu gibi Para Politikası Kurulu sonrası yapılacak faiz kararı açıklamasında... 🗣Peki, bu duyuru ne zaman yapılacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB'nin PPK toplantısı, 17 Şubat 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı da PPK toplantısı sonrası yine aynı gün yani 17 Şubat 2022'de saat 14:00'te duyurulacak.