Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Şubat 2022 tarihinde yapılan 461 bin 955 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 94.730 olarak açıklanırken; 309 kişi hayatını kaybetti, 102.673 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 19:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 19:43