Son dakika haberi | 28. Dönem POMEM sınav tarihi ve yerleri belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada POMEM sınav tarihleri belli oldu. E-Devlet üzerinden POMEM Sınav yeri sorgulama ekranı erişime açık duruma getirildi. 28. Dönem POMEM sınav giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekrana ait detaylar haberimizde.

POMEM 28. Dönem sınavları için Polis Akademisi'nden beklenen açıklama geldi. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı sınav takvimi son dakika olarak duyuruldu. Sınava katılmaya hak kazanan adayların araştırdığı sınav yerleri ve tarihleri de bu duyuruyla birlikte belli oldu. 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak sorusuna ilişkin detaylar ve sınav giriş belgesi kamuoyuna sunuldu. İşte PA açıklaması ışığında e-Devlet ile POMEM sınav yeri sorgulama ve sınav giriş belgesi alma ekranı!

POMEM SINAV YERİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

POMEM sınav yerleri ve sınav tarihleri Polis Akademisi'nin yaptığı açıklama ışığında belli oldu. Sınava girecek olan adaylar, e-Devlet giriş bilgileriyle POMEM sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabiliyor. İşte sınav yeri ve giriş belgesi sorgulama ekranı ile 28. Dönem POMEM sınav tarihleri!

POMEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi'nin yaptığı duyuruya göre fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar e-Devlet üzerinden sınav yeri ve sınav tarihi sorgulamasını gerçekleştirebiliyor.

📌 28. DÖNEM POMEM SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FİZİKİ YETERLİLİK SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI!

28. Dönem POMEM fiziki yeterlilik giriş sınavına hak kazanan adaylar giriş belgeleri ile sınav yerlerine yukarıdaki linkten ulaşabiliyor.

POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav aşamalarına dahil olmaya hak kazanan adayların sınav tarihleri belli oldu. Adaylar sınavların yapılacağı tarihlere linke tıklayarak ulaşabilir. Sınav tarihleri giriş belgeleri üzerinde yer alacaktır.

28. DÖNEM POMEM SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

POMEM için lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştu. Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştı.