Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Üç Kız Kardeş dizisinde geri sayım başladı. Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci fragmanı da yayınlanırken, dizinin yayınlanmasını bekleyen televizyon izleyicileri, arama motorlarında Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak?, Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne?, Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kim? gibi soruları arama motorlarında aratıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisiyle ilgili tüm bilgiler...

Kanal D ekranlarında iddialı bir yapım daha başlıyor. Eda Teksöz'ün yönetmenliğini yaptığı Üç Kız Kardeş dizisi yayına giriyor. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

🔗Üç Kız Kardeş dizisi 1. bölüm fragmanı izle!

📆ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

📝ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

🔗Üç Kız Kardeş dizisi 1. bölüm fragmanı izle!

📌ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Mert Özcan, Ece Baliç.

🔗Üç Kız Kardeş dizisi 1. bölüm fragmanı izle!