Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Destan, 11. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Destan 11. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Destan'ın 11. bölümünde neler yaşandı. Destan'ın 11. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Destan dizisinin 11. bölüm fragmanına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarından en sevilen dizilerinden olan Destan, yeni bölümüyle tüm sevenleri tarafından bekleniyor. Destan yeni bölümü merak edilirken, Destan 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman, Destan 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar ve Destan 11. bölüm fragmanı...

DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

10. bölümünün ardından izleyiciler tarafından merak edilen 11. bölüm 15 Şubat Salı saat 20.00'de atv ekranlarından yayınlanacak.

DESTAN 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI | İZLE

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)