TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 13. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Alparslan: Büyük Selçuklu, 12. bölüm ile büyük beğeni toplamıştı. Birçok kişi Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili araştırma yapıyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 13. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 13. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 14 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 13. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Her şeyi göze alıp Kekavmenos'u öldürmek için Vaspurakan'a giden Akça, Alparslan'ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos'u esir almıştı. Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos'u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut'un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan'ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor.

Meymun'un Natık olarak tanınması ve Bizans'a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun'u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi?

Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan'ın yeni planı ne olacak?

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