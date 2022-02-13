Konusu ile dikkat çeken TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 34. bölümüyle izleyici ile buluşacak. Teşkilat dizisinin takipçileri sık sık yeni bölüm ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Teşkilat 34. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle ifadeleri yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin 34. bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 34. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 34. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 34. bölüm izleme linki…

TEŞKİLAT 34. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA

TEŞKİLAT 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yıldırım'ın kendi hakimiyetlerindeki bir dünya hayaliyle Nemesis ile ilgili yaptığı açıklama büyük bir tehdit yaratır. Büyük tehlikeye yol açacak bir kitle imha silahını durdurmak için ekip harekete geçer. Kullanılacak kimyasalın izini süren ekip, eski bir Rus ordu mensubunun peşine düşer ancak kendilerini akıl almaz bir oyunun içinde bulur. Bu oyun Serdar için yeni bir imtihan, tüm ekip için ise zorlu bir operasyonun başlangıcı olur.

Diğer yanda Pınar, Halit Başkan'dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırının ortasında kalır. Bu saldırı sonrası Çetin'in kapısını çalacağı kişi hiç beklenmeyen biridir. Bir diğer beklenmeyen gelişme ise Ceren'in geçmişinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük sarsıntıdır.

TEŞKİLAT 34. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA

TEŞKİLAT 34. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA