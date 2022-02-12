Ekranların sevilen dizilerinden olan Yargı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Peki, Yargı dizisinde katilin kim olduğu ortaya mı çıkıyor? Yekta son sürat Ceylin ve Ilgaz'a saldırmaktadır. Bu sırada Ilgaz ve Ceylin ise masumiyetlerini ortaya çıkartacak delillerin peşindedir. Niyazi'nin yaptıkları ortaya çıkacak mı? Niyazi yakalanacak mı? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta ve tüm detaylar...

Ekranların sevilen dizilerinden olan Yargı, sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

KATİL ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Peki, Yargı dizisinde katilin kim olduğu ortaya mı çıkıyor? Yekta son sürat Ceylin ve Ilgaz'a saldırmaktadır. Bu sırada Ilgaz ve Ceylin ise masumiyetlerini ortaya çıkartacak delillerin peşindedir. Niyazi'nin yaptıkları ortaya çıkacak mı? Niyazi yakalanacak mı?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 20. yeni bölümüyle 13 Şubat Pazar akşamı ekranlarda olacak.

YARGI 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI | İZLE

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ



Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir.

Adalet anlayışı tartışılmaz olan Pars Savcı'yı zor günler ve geceler beklemektedir. Doğru bildiği gerçekler ile ortaya atılı beyanların karışıklığı, onu hem kendisi hem de adalet anlayışı arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır.



Hem Lâçin'in ihanetiyle hem de oğlunun davasıyla cebelleşen Yekta Tilmen'i ise, her iki meselede de elini güçlendirecek yeni deliller beklemektedir.



Ceylin'i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür.



Bir hukuk savaşı olarak başlayan "aklanma" süreci, cepheleri de iyiden iyiye belli ederek gerçek bir savaşa dönüşmek üzeredir. Ilgaz ve Ceylin etraflarına sızdırmadan her şeyi usulünce halletmeye alışık olsalar da atılan çamur etrafı kaplayacak kadar kirletecek gibidir.