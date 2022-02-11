YKS ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti nasıl ödenecek?

Üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendirecek YKS'ye başvurular resmen başladı. YKS ücretinin ne kadar olduğu merak konusu olurken, arama motorlarında da "YKS ücreti ne kadar?", "YKS başvuruları nasıl yapılır?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki; YKS ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS ücretleri nasıl ödenecek? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Üniversite sınavına girecek öğrenciler tarafından YKS başvuru ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. 11 Şubat 2022 itibarıyla başlayan YKS başvuruları öncesinde öğrenciler, YKS sınav ücreti ne kadar oldu? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS kayıt ücreti ne kadar? araştırmalarını yapıyor. Peki, 2022 YKS sınav ücreti ne kadar oldu? İşte sınavı başvuru ücreti...

2022 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

YKS sınavı üç farklı oturumda düzenlenecek. Adayların sınav ücretleri, girilecek oturum sayısına göre değişkenlik gösterecek. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre başvuru işlemleri yarın (11 Şubat Cuma ) başlayacak. ÖSYM'nin açıkladığı YKS başvuru kılavuzu ile birlikte sınav ücretleri belli olacak. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı. Bu yıl bu miktarın zamlanarak 150 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS sınavına başvuru yapabilmek için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekmektedir. Sınav ücreti de AİS'te bulunan e-Ödemeler bölümünden kredi kartı veya hesap kartıyla ödenebilir. Ayrıca ödeme işlemleri aşağıda bulunan anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri ve internet bankacılığı yöntemiyle yatırılabilir.

İşte YKS sınav ücretinin yatırılabileceği bankalar:

Akbank ( şube, ATM ve internet bankacılığı)

Finansbank (şube, ATM ve internet bankacılığı)

Kuveyt Türk Katılım Bankası ( şube, ATM, internet bankacılığı)

Halkbank ( ATM, internet bankacılığı, şube)

ING Bank ( şube ve internet bankacılığı)

Vakıf Katılım Bankası ( şube ve internet bankacılığı)

Ziraat Bankası (sadece internet ve mobil bankacılık)

YKS SINAV ÜCRETİ ÖDEMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

YKS sınavı başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihlerinde alınacak. Geçtiğimiz sene başvuruların sona erdiği tarihten 1 gün sonra YKS sınav ücreti ödemeleri sona ermişti. Bu yıl sınav ücreti yatırma işlemlerinin 8 Mart tarihinde sona ermesi bekleniyor. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM geç başvurular 16-17 Mart tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işleminde sınav ücreti %50 artırımlı olarak alınır.